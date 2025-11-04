Mais de um terço dos pernambucanos têm sobrenome 'Silva', diz IBGE

Um levantamento feito pelo IBGE revelou que um terço dos pernambucanos tem sobrenome "Silva"

Mais de um terço dos pernambucanos tem sobrenome "Silva", diz IBGE. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um em cada três pessoas de Pernambuco tem o sobrenome "Silva", segundo revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma nova edição do 'Nomes no Brasil', divulgada nesta terça-feira (04).

No estado, o sobrenome "Silva", que lidera o ranking no Brasil, está presente em 34,23% dos registros da população.

Confira o ranking de sobrenomes mais comuns no Brasil:

1º Silva

2º Santos

3º Oliveira

4º Souza

5º Pereira

6º Ferreira

7º Lima

8º Alves

9º Rodrigues

10º Costa

Esta é a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022.

A novidade deste Nomes no Brasil é a inclusão dos sobrenomes. Entre os mais de 140 mil nomes próprios contabilizados, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010.

O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população.