Mais de um terço dos pernambucanos têm sobrenome 'Silva', diz IBGE
Um levantamento feito pelo IBGE revelou que um terço dos pernambucanos tem sobrenome "Silva"
Publicado: 04/11/2025 às 10:31
Um em cada três pessoas de Pernambuco tem o sobrenome "Silva", segundo revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma nova edição do 'Nomes no Brasil', divulgada nesta terça-feira (04).
No estado, o sobrenome "Silva", que lidera o ranking no Brasil, está presente em 34,23% dos registros da população.
Confira o ranking de sobrenomes mais comuns no Brasil:
- 1º Silva
- 2º Santos
- 3º Oliveira
- 4º Souza
- 5º Pereira
- 6º Ferreira
- 7º Lima
- 8º Alves
- 9º Rodrigues
- 10º Costa
Esta é a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022.
A novidade deste Nomes no Brasil é a inclusão dos sobrenomes. Entre os mais de 140 mil nomes próprios contabilizados, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010.
O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população.