LEVANTAMENTO

Mais de um terço dos pernambucanos têm sobrenome 'Silva', diz IBGE

Um levantamento feito pelo IBGE revelou que um terço dos pernambucanos tem sobrenome "Silva"

Igor Fonseca

Publicado: 04/11/2025 às 10:31

Mais de um terço dos pernambucanos tem sobrenome

Mais de um terço dos pernambucanos tem sobrenome "Silva", diz IBGE. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um em cada três pessoas de Pernambuco tem o sobrenome "Silva", segundo revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma nova edição do 'Nomes no Brasil', divulgada nesta terça-feira (04).

No estado, o sobrenome "Silva", que lidera o ranking no Brasil, está presente em 34,23% dos registros da população.

Confira o ranking de sobrenomes mais comuns no Brasil:

  • 1º Silva
  • 2º Santos
  • 3º Oliveira
  • 4º Souza
  • 5º Pereira
  • 6º Ferreira
  • 7º Lima
  • 8º Alves
  • 9º Rodrigues
  • 10º Costa

Esta é a segunda edição do levantamento de nomes mais frequentes no Brasil, atualizados pelo Censo Demográfico 2022.

A novidade deste Nomes no Brasil é a inclusão dos sobrenomes. Entre os mais de 140 mil nomes próprios contabilizados, Maria e José mantiveram a hegemonia no topo do ranking, já apontada pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico 2010.

O Censo 2022 também contou mais de 200 mil sobrenomes: Silva lidera os registros e está presente na identificação de 16,76% da população.

