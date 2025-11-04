Homem é preso com duas metralhadoras e drogas em Jaboatão dos Guararapes

A prisão aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes. O homem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas

Um homem foi preso com duas metralhadoras, sendo uma calibre .40 e outra 9 mm, e um quantitativo de drogas na madrugada desta terça-feira (4), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o serviço de inteligência do 25º batalhão identificou um homem, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, que estaria transportando “armamento pesado”.

Após levantamento de informações, equipes da PMPE foram acionadas e conseguiram interceptar o suspeito.

Além das armas, os policiais apreenderam 116 “big bigs” de maconha, 250 pedras de crack, 40 gramas da mesma droga e duas balanças de precisão.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber em qual crime o suspeito foi autuado, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.