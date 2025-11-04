° / °
Vida Urbana
Segurança

Homem é preso com duas metralhadoras e drogas em Jaboatão dos Guararapes

A prisão aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes. O homem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/11/2025 às 11:07

Seguir no Google News Seguir

Além das armas, os policiais apreenderam 116

Além das armas, os policiais apreenderam 116 "big bigs" de maconha, 250 pedras de crack, 40 gramas da mesma droga e duas balanças de precisão. (Foto: Divulgação / PMPE)

Um homem foi preso com duas metralhadoras, sendo uma calibre .40 e outra 9 mm, e um quantitativo de drogas na madrugada desta terça-feira (4), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o serviço de inteligência do 25º batalhão identificou um homem, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, que estaria transportando “armamento pesado”.

Após levantamento de informações, equipes da PMPE foram acionadas e conseguiram interceptar o suspeito.

Além das armas, os policiais apreenderam 116 “big bigs” de maconha, 250 pedras de crack, 40 gramas da mesma droga e duas balanças de precisão.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber em qual crime o suspeito foi autuado, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

Veja também:

droga , Drogas , Homem , Jaboatão , m , preso
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X