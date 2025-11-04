Secretaria da Mulher abre inscrições para 224 vagas em cursos e oficinas gratuitas, nesta quarta (5)

Inscrições poderão ser feitas pelo Conecta Recife nas áreas de gastronomia, moda e costura, e produção audiovisual

Gastronomia é umas das áreas contempladas com cursos da Secretaria da Mulher (DIVULGAÇÃO/PCR)

Desta quarta-feira (5) até o dia 11, estarão abertas as inscrições, pelo Conecta Recife, para 224 vagas em cursos e oficinas nas áreas de gastronomia, moda e costura, e produção audiovisual. A iniciativa é promovida pelo Centro de Referência de Mulher Marta Almeida, da Secretaria da Mulher.

As formações têm carga horária entre 4 e 40 horas e começam no dia 18 de novembro, com aulas que combinam momentos teóricos e práticos. Podem participar mulheres a partir de 16 anos, residentes do Recife.

As candidatas selecionadas receberão a confirmação da vaga até o dia 14 de novembro. As inscritas entre 16 a 18 anos, deverão apresentar declaração dos responsáveis legais, autorizando a participação no curso.

