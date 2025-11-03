Documentário inédito sobre o Diario é apresentado em solenidade

Dirigido por Raoni Moreno, com fotografia de Francisco Teixeira e direção de produção de Ivana Sampaio, o doc revela como o jornalismo do Diario perpassou tão importantes e diferentes momentos dos últimos dois séculos preservando preceitos fundamentais da notícia

Exibição do documentário sobre o bicentenário do Diario de Pernambuco (Sandy James/DP)

Momento especial da celebração dos 200 anos de existência do Diario de Pernambuco, que acontece na noite desta segunda-feira (3) no Teatro de Santa Isabel, é o jornal se ver refletido na tela grande. Através de rostos e histórias que ajudaram a escrever a trajetória transformadora do Diario, o curta-documentário sintetiza poderosamente o bicentenário do mais antigo periódico em língua portuguesa do mundo e o mais longevo em atividade na América Latina.



Dirigido por Raoni Moreno, com fotografia de Francisco Teixeira e direção de produção de Ivana Sampaio, o doc revela como o jornalismo do Diario perpassou tão importantes e diferentes momentos dos últimos dois séculos preservando preceitos fundamentais da notícia. Da fundação da empresa no dia 7 de novembro de 1825 por Antonino José de Miranda Falcão até o período de informatização, o filme conta com a narração de Ricardo Fleury para descrever como cada matéria, profissional e trabalho coletivo de todos esses anos contribuiu para a consolidação do veículo histórico como um narrador da sociedade recifense, pernambucana e brasileira.



Os personagens trazidos para contar sua relação com o Diario representam distintos momentos e frentes do jornalismo contido nele. Fazem parte do filme: Marilourdes Ferraz, a primeira jornalista do sexo feminino a trabalhar no Diario; Ricardo Leitão, ex-diretor de redação do jornal; George Cabral, presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano; a professora Májory K. F. De Oliveira Miranda e ainda os jornalistas atuantes do jornal, Marília Parente, repórter especial, e André Guerra, repórter de cultura. E, claro, o filme encerra com a participação do Superintendente do Diario, Diogo Vital, e de Carlos Frederico Vital, presidente Diario.