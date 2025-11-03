"Me lembro do impacto de, pela primeira vez, me ver com concretude nas páginas do Diario. Foi um momento marcante", relembra Lenine.

200 anos do Diario é embalado pelo cantor Lenine (Bruna Costa/DP)

As celebrações do bicentenário do Diario de Pernambuco, realizadas nesta segunda-feira no Teatro de Santa Isabel, foram embaladas do modo mais autenticamente pernambucano possível: com muita música. A noite foi coroada por atrações locais que, ao longo dos anos, tiveram suas trajetórias ecoadas pelas páginas do jornal, como Lenine e a Orquestra Criança Cidadã, esta última formada por ex-integrantes do projeto.

Logo após as homenagens a 30 personalidades, autoridades e instituições do estado, foi a vez da orquestra subir ao palco, com uma execução comovente do clássico Tres Caidas de Triana. A apresentação reverenciou o saudoso maestro e violonista Cussy de Almeida, que idealizou o projeto ao lado de Nildo Nery dos Santos e, embora nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, sempre se considerou um recifense de coração.

Na sequência, com um repertório recheado de hits, como Hoje Eu Quero Sair Só, O Último Pôr do Sol e, claro, Leão do Norte, Lenine embalou a noite de gala do modo mais autenticamente pernambucano possível, à altura de uma data que entra para a história.

Transbordando alegria por ser uma das estrelas do evento, Lenine não disfarçou a satisfação de emprestar sua voz à celebração de um jornal que, há décadas, registra e ecoa sua trajetória artística. “Me lembro do impacto de, pela primeira vez, me ver com concretude nas páginas do Diario. Foi um momento marcante", relembra.