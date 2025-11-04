A primeira solenidade de celebração dos 200 anos do jornal mais antigo em circulação da América Latina foi marcada por reconhecimento e muita emoção

Uma comemoração que vai ficar para a história. (Foto: DP Foto )

O Diario de Pernambuco, jornal em circulação mais antigo da América Latina, deu início na noite de ontem (3) às comemorações pelos seus 200 anos de história.

A cerimônia, realizada no Teatro de Santa Isabel, no Recife, reuniu autoridades e artistas que fazem parte da trajetória do periódico. Entre as autoridades, a governadora Raquel Lyra; o prefeito do Recife, João Campos; os presidentes dos tribunais de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto; do TRT-6, desembargador Ruy Salathiel; e do TRF-5, Élio Siqueira, entre outros.

A programação começou com a execução do Hino Nacional, interpretado pela cantora Gerlane Lops, e do Hino de Pernambuco, declamado pela atriz Fabiana Pirro. O presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico de Albuquerque Vital, subiu ao palco para discursar e celebrar o bicentenário do jornal.

Já o superintendente do Diario, Diogo Vital, falou sobre o evento e a história do jornal. “A importância do Diario de Pernambuco é notável, pois é uma instituição que, através de dois séculos, se mantém relevante, atuante e, acima de tudo, essencial para todos nós, pernambucanos, e para todos que apreciam o jornal”.

A noite contou ainda com a entrega da medalha comemorativa dos 200 anos para 30 personalidades e empresas. Para encerrar a noite, o cantor Lenine subiu ao palco do Santa Isabel para se apresentar aos presentes. Após o show, foi servido um coquetel nos jardins do teatro.