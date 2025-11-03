° / °
Vida Urbana
BICENTENÁRIO

Diario de Pernambuco celebra 200 anos como o jornal mais antigo em circulação da América Latina

Evento no Teatro de Santa Isabel reúne autoridades e personalidades para homenagear o legado do periódico, símbolo da imprensa pernambucana

Adelmo Lucena

Publicado: 03/11/2025 às 20:16

Diario de Pernambuco celebra 200 anos como o jornal mais antigo em circulação da América Latina/Crisly Viana/DP

O Diario de Pernambuco, jornal em circulação mais antigo da América Latina, deu início na noite desta segunda-feira (3) às comemorações pelos seus 200 anos de história. A cerimônia, realizada no Teatro de Santa Isabel, no Recife, reúne autoridades e artistas que fazem parte da trajetória do periódico.

Os convidados foram recepcionados com um backdrop montado na entrada e seguiram para seus lugares na plateia. A programação começou às 19h, com a acolhida dos presentes.

O prefeito do Recife, João Campos, que chegou há pouco ao evento comentou sobre a necessidade da valorização e preservação de jornais como o Diario. “A importância da noite de hoje reside não apenas na comemoração, mas no marco histórico. É fundamental celebrarmos um veículo que completa 200 anos, um superlativo do nosso estado, que personifica história, memória e a força da imprensa. Devemos valorizar e defender veículos com essa trajetória, com história, seriedade e responsabilidade, como o Diario. Viva o Diario de Pernambuco, 200 anos de história!”, pontuou.

“O Diario de Pernambuco, ao longo de sua trajetória, tem sido um interlocutor da história de nosso estado, participando ativamente na construção da democracia e acompanhando as nossas lutas. São 200 anos dedicados a proporcionar à população o acesso à informação, testemunhando e se adaptando aos desafios da imprensa tradicional, especialmente na transição para novos meios e plataformas de comunicação. Para mim, é uma honra, como governadora do estado, estar presente nesta homenagem, prestando reconhecimento não apenas aos presentes, mas também às milhares de pessoas, às centenas de profissionais, que construíram a história de Pernambuco por meio das letras e páginas do Diario”, destaca a governadora Raquel Lyra.

200 anos , Diario de Pernambuco , Jornal
