Mães de Pernambuco abre 2.340 novas vagas em novo ciclo

Estão sendo disponibilizadas 2.340 novas vagas para o Programa Mães de Pernambuco. A abertura do novo ciclo de confirmações foi divulgada nesta quarta (29)

O sistema do Mães de Pernambuco indicará se a candidata atende aos requisitos para ser contemplada ou se ficará em lista de espera. (Foto: Divulgação / SAS-PE)

O Programa Mães de Pernambuco está com 2.340 novas vagas abertas. A iniciativa oferece o auxílio financeiro mensal no valor de R$ 300 para mulheres em situação de vulnerabilidade social, responsáveis por crianças de até 6 anos. A divulgação da abertura do novo ciclo de confirmações foi divulgada nesta quarta (29) no Diário Oficial do Estado.

As interessadas devem acessar o endereço eletrônico www.maesdepernambuco.pe.gov.br até o dia 24 de novembro. No site, deve-se inserir o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento para validar a participação. O pagamento referente a este ciclo será realizado no dia 5 de dezembro, com o valor depositado diretamente no cartão social.

O sistema indicará se a candidata atende aos requisitos para ser contemplada ou se ficará em lista de espera. Além disso, as mulheres que estiverem na lista de espera devem acessar o site mensalmente para acompanhar sua classificação e verificar se houve alteração na colocação.