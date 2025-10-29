O crime aconteceu nesta terça-feira (28), durante viagem no Sertão de Pernambuco; o acusado foi detido em flagrante pela PRF

Idoso é preso na BR-232 após importunação sexual contra mulher em ônibus (Divulgação/Ascom PRF)

Uma mulher de 26 anos foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus intermunicipal que trafegava pela BR-232, no município de Sertânia, Sertão de Pernambuco, nesta terça-feira (28). O suspeito do crime é um idoso de 64 anos, que foi detido em flagrante.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela viajava com uma criança de dois anos no colo e estava sentada de frente para o homem. A mulher contou que chegou a tentar mudar de lugar por desconforto com a presença do suspeito, mas não havia outros assentos disponíveis no veículo.

Momentos depois, a passageira ouviu gemidos e, ao olhar para o idoso, percebeu que ele estava com as calças abaixadas, tocando as partes íntimas. Diante da situação, a mulher pediu ajuda a outros passageiros e ao motorista, que seguiu imediatamente até o posto da PRF localizado na rodovia.

O homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Sertânia, onde foi indiciado por importunação sexual. Segundo informações da PRF, o suspeito já havia cumprido pena anteriormente por homicídio.

O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena de um a cinco anos de prisão.

