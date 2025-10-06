Mães de Pernambuco abre novo ciclo com mais de 2.600 vagas

As mulheres devem acessar o site do Mães de Pernambuco até 23 de outubro e informar seu Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento

Cartão do programa Mães de Pernambuco (DIVULGAÇÃO/SAS)

O Programa Mães de Pernambuco abriu mais um ciclo de confirmações. São oferecidas, nessa fase, 2.654 novas vagas.



As mulheres devem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br até 23 de outubro e informar seu Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.



Desde o lançamento do programa, em março de 2024, mais de 131 mil mulheres foram beneficiadas.



O Governo do estado informou que investiu R$ 477 milhões na iniciativa.



O que é o programa



O Mães de Pernambuco assegura proteção social e a renda de mulheres que são gestantes, mães ou responsáveis por crianças de 0 a 6 anos.



O benefício é pago no valor mensal de R$ 300, contribuindo diretamente para a segurança alimentar e nutricional, os cuidados com a primeira infância e a autonomia das mulheres atendidas.



Como participar



Para participar, as mulheres devem atender aos seguintes critérios: morar em Pernambuco; ser beneficiária do Bolsa Família e estar com o cadastro atualizado; ser responsável familiar; estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); não ter emprego ou renda formal.



O sistema irá informar se a mulher foi aprovada ou se está na lista de espera. Para aquelas que confirmarem a participação, o pagamento será realizado no dia 7 de novembro, com o valor depositado no cartão social. Caso necessário, as mulheres podem comparecer ao CRAS de referência do seu território para obter orientação e apoio durante o processo de confirmação ou sobre os critérios de seleção.



A SAS orienta que as mulheres que estão na fila de espera devem acessar o site mensalmente para verificar sua classificação, identificando se houve alteração de sua colocação.