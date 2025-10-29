Datafolha: Raquel Lyra tem 57% de aprovação em Pernambuco

Governo é avaliado como bom ou ótimo por 36% dos eleitores e como ruim ou péssimo por 24%.

Cabo de Santo Agostinho, PE, 29/08/2025 - RAQUEL LYRA PORTO DE SUAPE - Na manhã desta quinta-feira(29), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra junto ao ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, anunciaram investimentos para o Porto de Suape. (Rafael Vieira)

Apesar de o Datafolha mostrar a governadora Raquel Lyra (PSD) em segundo lugar na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas, na casa dos 30% das intenções de votos, a forma como ela governa é aprovada por 57% dos pernambucanos. Outros 39% reprovam, enquanto 4% não deram opinião. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) foi encomendada pela Rádio CNB.

Por outro lado, seu governo é considerado bom/ótimo por 36%. Para 37% é regular e 24% dos pernambucanos avaliam como ruim/péssimo.

A pesquisa do Datafolha estratificou a avaliação do Governo Raquel por regiões de Pernambuco. O melhor cenário está no interior do Estado, pois 62% aprovam e 33% reprovam.

A situação inverte na Região Metropolitana, onde o principal adversário na corrida eleitoral, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem base. O governo de Raquel Lyra é reprovado por 55% e é aprovado por 41%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, com 1.022 entrevistas. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.