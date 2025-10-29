Passa de 130 o número de mortes em megaoperação no Rio, diz defensoria

Segundo o órgão, já foram contabilizadas as mortes de 132 vítimas, sendo 128 civis e quatro policiais

Conteúdo gráfico / Corpos são vistos enfileirados na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025, após a Operação Contenção. Moradores de uma favela do Rio de Janeiro enfileiraram mais de 40 corpos em uma praça em seu bairro de baixa renda em 29 de outubro, um dia após a operação policial mais sangrenta da história da cidade, informou a AFP. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP) ( AFP)

Já passa de 130 o número de mortos na megaoperação policial realizada nesta terça-feira (28) para combater o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. As informações são da CNN Brasil.

O número foi confirmado pela Defensoria Pública do estado. Segundo o órgão, já foram contabilizadas as mortes de 132 vítimas, sendo 128 civis e quatro policiais. O número ainda pode aumentar.

Na manhã desta quarta-feira (29), cerca de 60 corpos, localizados e retirados de uma área de mata do Complexo da Penha por moradores, foram reunidos na Praça São Lucas, no centro da comunidade.

A pedido dos familiares, os corpos foram expostos para registro da imprensa, e depois foram cobertos com lençóis.

