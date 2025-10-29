Festival Momento Musical apresenta concerto sinfônico em Recife

Festival Momento Musical se apresenta nesta quinta (29), no Recife (Divulgação)

O Festival Momento Musical realiza, nesta quarta-feira (29), um concerto especial no Teatro de Santa Isabel, às 20h. A Orquestra do Festival se apresenta sob a regência do maestro Eugene Lamy Alves, em uma noite marcada pela presença do violinista irlandês Patrick Rafter, nome de destaque internacional e discípulo do renomado Maxim Vengerov, que participa do evento diretamente do Recife.

O repertório do concerto reúne obras de Weber, Holst e Bruch, além de uma interpretação da Melodia Irlandesa, com a cantora Bella Schneider e arranjo de Kidbone. A proposta é celebrar a conexão cultural entre Brasil e Irlanda em um espetáculo que une técnica, emoção e intercâmbio musical.

A programação do festival segue até o dia 1º de novembro, com apresentações, masterclasses e atividades formativas em diversos espaços da capital pernambucana. O encerramento acontece na Igreja das Fronteiras, com entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento.