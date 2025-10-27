Ramal Camaragibe do metrô do Recife segue paralisado e sem previsão de retorno

O ramal Camaragibe está paralisado desde o último sábado; A CBTU informou que uma apuração interna foi aberta para averiguar o caso

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

O ramal Camaragibe, que integra a Linha Centro do Metrô do Recife, continua com a operação comercial suspensa, na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a Companhia brasileira de Trens urbanos (CBTU), os técnicos seguem trabalhando para reestabelecer o sistema, mas ainda não há previsão para a normalização do serviço.

Enquanto isso, no ramal Jaboatão, também da Linha Centro, a CBTU informou que os serviços foram concluídos e as estações voltaram a funcionar normalmente no inicio desta manhã.

Ainda de acordo com a nota da CBTU, a concessionária não sabe qual o tipo de problema que mantém o ramal Camaragibe fora de operação, mas afirmou que uma apuração interna foi aberta para verificar o que houve com a linha.