PM mata dois suspeitos de desobedecer ordem de parada e atirar em policiais em Ipojuca

Imagem mostra viatura da Polícia Militar com marcas de tiro. (Foto: Reprodução)

Dois homens, de 28 e 21 anos, morreram após não obedecerem ordem de parada do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na noite do sábado (25). Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos atiraram contra o efetivo, que revidou.

Os homens estavam em um veículo modelo Fiat Cronos, que, segundo boletim de ocorrência, consta como roubado. Após serem baleados, eles foram socorridos ao Hospital Carozita Brito, em Ipojuca, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, a Polícia Militar apreendeu dois revólveres com munições deflagradas, crack, maconha e uma balança de precisão.

Imagens mostram o carro dos suspeitos com diversas marcas de disparo. O para-brisa da viatura policial também aparece com marcas de tiro. Nenhum policial ficou ferido.

Cerco

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações que os quatro homens seriam suspeitos de um duplo homicídio e estariam em uma área de mata em Ipojuca.

A PM montou um cerco para interceptar o veículo. O carro, entretanto, acelerou e empreendeu fuga após a abordagem policial.

O grupo se deparou com outro bloqueio policial mais adiante. Nesse momento, eles teriam efetuado os disparos, conforme o boletim. Dois dos quatro suspeitos conseguiram fugir a pé durante a troca de tiros.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi registrada como morte por intervenção de agente de Estado. As investigações seguem sob responsabilidade da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios.