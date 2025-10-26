Aeroporto do Recife receberá novo pacote de investimentos para modernizar sua infraestrutura

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a concessionária Aena anunciam nesta segunda (27) as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Imobiliário e no projeto do Terminal Intermodal.

Aeroporto do Recife está entre os melhores do país. Foto:Infraero/Divulgação ()

O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, e a concessionária Aena, anunciam, nesta segunda-feira (27), às 15h, no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes Gilberto Freyre, um novo pacote de investimentos voltado à modernização e expansão da infraestrutura aeroportuária de Pernambuco.

Durante o evento, o ministro apresentará as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Imobiliário e no projeto do Terminal Intermodal, que devem gerar 15 mil empregos diretos e indiretos para a região. O objetivo é transformar o entorno do aeroporto em um polo de negócios e integração urbana, com melhorias de mobilidade, sustentabilidade e oferta de serviços à população.

Os projetos incluem melhorias de mobilidade, sustentabilidade e integração urbana na região metropolitana do Recife. O evento contará com a presença de representantes da concessionária, autoridades locais, parceiros institucionais e do setor produtivo.