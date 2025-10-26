Metrô do Recife normaliza operação do ramal Jaboatão da Linha Centro nesta segunda (27)

Na noite deste domingo (26), A CBTU informou que os serviços de recuperação do ramal Jaboatão da Linha Centro foram concluídos e as estações voltam ao normal amanhã (27). Já o ramal Camaragibe segue sem previsão para retornar a operar.

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

Paralisado desde a tarde do sábado (25), o ramal Jaboatão da Linha Centro do Metrô do Recife volta a funcionar normalmente nesta segunda-feira (27), com a abertura das estações a partir das 5h. A informação é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que concluiu o serviço de recuperação do ramal neste domingo.

Em relação ao ramal Camaragibe, a CBTU informou que os técnicos continuam trabalhando, mas, até o momento, ainda não há previsão de normalização da operação comercial. O Diario apurou anteriormente que o ramal em questão teria sofrido muito mais danos e exigiria maior tempo de reparo.

Curto-Circuito



Na tarde do último sábado (25), a Linha Centro do Metrô do Recife sofreu um curto-circuito, que causou incêndio em uma composição entre as estações Curado I e Alto do Céu.

Os passageiros notaram a fumaça e desceram às pressas pelos trilhos. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. De acordo com a corporação, o fogo atingiu totalmente um vagão e parcialmente outros dois.



Após o episódio, a linha ficou totalmente parada neste final de semana, enquanto técnicos trabalham no seu reparo.

