Réveillon 2026: Recife espera receber 1 milhão de pessoas em 3 dias de festa na orla
O terceiro ano da Virada Recife promete ser a maior edição do evento
Publicado: 23/10/2025 às 15:02
Anúncio da programação da Virada Recife (Rafael Vieira/ DP Foto)
A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23) que a capital pernambucana projeta receber mais de um milhão de pessoas na cidade durante a Virada Recife 2026.
Com três dias de festa, 27, 28 e 31 de dezembro, a programação reúne alguns dos artistas mais populares do país e da música pernambucana.
A Prefeitura anunciou que o evento será realizado em parceria com a iniciativa privada e tem objetivo é fortalecer o turismo e movimentar a economia local durante o fim de ano, consolidando o Recife como um dos principais destinos do Brasil nesse período.
Este será o terceiro ano consecutivo do Réveillon neste formato e além da área gratuita, haverá lounge e setor de mesas com serviços exclusivos e open bar premium
Segundo o prefeito João Campos, esta será a maior edição do evento e não terá custos de cachês ou infraestrutura para a Prefeitura. “Conseguimos montar um modelo que não utiliza nenhum recurso da prefeitura e a gente tá conseguindo fazer o maior réveillon da história e com acesso gratuito para todas as pessoas do Recife e para os turistas”, afirmou.
Turismo
Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer, Recife deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, vindos de diferentes estados brasileiros e de outros países.
A rede hoteleira deve registrar até 95% de ocupação, e a Prefeitura projeta um aumento de cerca de 8% na cadeia turística em comparação ao mesmo período do ano passado.
Também é esperado um reforço no fluxo aéreo, a concessionária Aena prevê mais de 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife durante o mês de dezembro.
O evento contará, também, com estrutura reforçada de segurança, mobilidade e monitoramento, com três barreiras de revista, câmeras de videomonitoramento e um plano especial de transporte.
Programação completa
Gusttavo Lima
Natanzinho Lima
João Gomes
Zé Vaqueiro
Eric Land
Juciê
28/12
Anitta
Xand Avião
Raphaela Santos
Priscila Senna
PV Calado
31/12
Wesley Safadão
Matheus & Kauan
Alceu Valença
Lipe
Matheus Moraes
A venda de ingressos para áreas privadas, como o lounge com open bar e o setor de mesas na noite do dia 31, começou nesta quinta-feira (23), nas lojas Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista, e pelo site www.viradanapraiarecife.com.