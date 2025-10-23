Réveillon 2026: Recife espera receber 1 milhão de pessoas em 3 dias de festa na orla

O terceiro ano da Virada Recife promete ser a maior edição do evento

Anúncio da programação da Virada Recife (Rafael Vieira/ DP Foto)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23) que a capital pernambucana projeta receber mais de um milhão de pessoas na cidade durante a Virada Recife 2026.



Com três dias de festa, 27, 28 e 31 de dezembro, a programação reúne alguns dos artistas mais populares do país e da música pernambucana.



A Prefeitura anunciou que o evento será realizado em parceria com a iniciativa privada e tem objetivo é fortalecer o turismo e movimentar a economia local durante o fim de ano, consolidando o Recife como um dos principais destinos do Brasil nesse período.



Este será o terceiro ano consecutivo do Réveillon neste formato e além da área gratuita, haverá lounge e setor de mesas com serviços exclusivos e open bar premium



Segundo o prefeito João Campos, esta será a maior edição do evento e não terá custos de cachês ou infraestrutura para a Prefeitura. “Conseguimos montar um modelo que não utiliza nenhum recurso da prefeitura e a gente tá conseguindo fazer o maior réveillon da história e com acesso gratuito para todas as pessoas do Recife e para os turistas”, afirmou.



Turismo

Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer, Recife deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, vindos de diferentes estados brasileiros e de outros países.

A rede hoteleira deve registrar até 95% de ocupação, e a Prefeitura projeta um aumento de cerca de 8% na cadeia turística em comparação ao mesmo período do ano passado.

Também é esperado um reforço no fluxo aéreo, a concessionária Aena prevê mais de 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife durante o mês de dezembro.

O evento contará, também, com estrutura reforçada de segurança, mobilidade e monitoramento, com três barreiras de revista, câmeras de videomonitoramento e um plano especial de transporte.



Programação completa

Gusttavo Lima

Natanzinho Lima

João Gomes

Zé Vaqueiro

Eric Land

Juciê



28/12

Anitta

Xand Avião

Raphaela Santos

Priscila Senna

PV Calado



31/12

Wesley Safadão

Matheus & Kauan

Alceu Valença

Lipe

Matheus Moraes



A venda de ingressos para áreas privadas, como o lounge com open bar e o setor de mesas na noite do dia 31, começou nesta quinta-feira (23), nas lojas Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista, e pelo site www.viradanapraiarecife.com.