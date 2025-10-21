Pernambuco tem aumento de 234,75% no fluxo de turistas argentinos

Pernambuco registrou um salto de 234,75% no fluxo de turistas argentinos de janeiro a setembro de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado (Foto: Arthur Marrocos)

Pernambuco registrou um salto de 234,75% no fluxo de turistas argentinos de janeiro a setembro de 2025, em relação ao ano passado. Segundo dados da Polícia Federal e do Observatório de Migrações Internacionais (OBMigra), neste período, um total de 23.349 argentinos desembarcaram no Aeroporto Internacional do Recife.

De acordo com o levantamento, os argentinos representam 34,46% dos estrangeiros em Pernambuco; seguidos pelos portugueses, com 14.567 pessoas ou 21,50%. Já os uruguaios marcaram presença com 7.254 ou 10,71%; em quarto lugar. Em seguida, estão os 3.274 chilenos que representam 4,83%. Por fim, em quinto lugar estão os italianos com a entrada de 3.006 ou 4,44% dos visitantes que estiveram no estado nesse período.

Os três aeroportos que fazem decolagem com origem na Argentina e destino no Recife chegaram a 30 voos planejados para setembro. Entre eles, o Aeroparque (Buenos Aires), com 8 voos; o Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, o Ezeiza (Buenos Aires), com 18 voos; e Córdoba (Córdoba), com 4 voos.

Operada pela companhia aérea JetSmart, a rota Buenos Aires (EZEIZA)/Recife, que iniciou as suas operações no Nordeste em 1º de julho de 2025 também foi um dos principais motivos para a alta do turismo nesse período.

Segundo o secretário estadual de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, a expansão da malha aérea contou com o apoio do Governo de Pernambuco e da Aena (administradora do aeroporto). “O balanço positivo dos primeiros nove meses de 2025 indica que Pernambuco está no caminho adequado para se consolidar como um destino de referência na América do Sul. Com a ampliação da malha aérea e a contínua promoção do destino, o estado se prepara para receber um fluxo ainda maior de visitantes, oferecendo suas belezas naturais, cultura e história a um público cada vez mais diversificado”, disse.