Aeroporto do Recife registra 5,6 milhões de passageiros de janeiro a julho

Em relação ao mesmo período do passado, o Aeroporto do Recife registrou alta de 2,8% na movimentação de passageiros

O Aeroporto Internacional do Recife registrou movimentação de 5,6 milhões de janeiro a junho de 2025, com alta de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados estatísticos da Aena Brasil, responsável pela gestão do Aeroporto. A movimentação de passageiros é a maior registrada nos últimos anos.

Apesar do crescimento na movimentação, a alta ainda foi menor do que no ano anterior, em relação a 2023. Em 2024, 5,5 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto da capital, registrando crescimento de 6,6% em relação a 2023.

A capital segue a tendência nacional. No Brasil, a movimentação de passageiros nos aeroportos de janeiro a julho de 2025 alcançou recorde, com 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados estatísticos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de janeiro a junho de 2025, 73,4 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos brasileiros em voos domésticos e internacionais.

Levando em consideração os voos para o exterior, o crescimento foi de 15% no período, com 16,4 milhões de passageiros. Enquanto isso, no mercado interno a alta foi de 8,2%, com 57 milhões de passageiros.

Os dados registram ainda o aumento de 3,6% no número total de voos nos sete primeiros meses do ano, com 554.469 voos dentro e fora do país.

“É mais um recorde de pessoas voando no Brasil, com dados que superam todas as marcas em anos anteriores. Se esse percentual de aumento se mantiver ao longo do segundo semestre, vamos fechar o ano de 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros. Isso mostra a expansão do mercado aéreo no país e da infraestrutura aeroportuária que o governo do presidente Lula vem promovendo ”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, por meio da sua assessoria de imprensa. Ele lembrou ainda que durante todo o ano de 2024, circularam pelos aeroportos brasileiros 118 milhões de viajantes.

