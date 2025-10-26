Após incêndio, metroviários voltam a criticar situação do Metrô do Recife: "Risco à vida aumenta a cada dia"

Incêndio em composição do Metrô do Recife. (Reprodução/Instagram/@igoravozdopovo)

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e a Federação Nacional dos Metroferroviários (Fenametro) emitiram nota após episódio de pane na rede do sistema de Metrô do Recife que resultou no incêndio de um trem, nesse sábado (25). Segundo a categoria, "o risco à vida de trabalhadores e usuários aumenta a cada dia".

Os metroviários argumentam que a situação é fruto de anos de abandono, falta de investimentos e descaso do Governo Federal com o transporte público sobre trilhos. Segundo o sindicato, o incêndio foi causado após a rede aérea ceder. Ninguém ficou ferido.

"Enquanto o metrô se deteriora, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, insiste, com o apoio da governadora Raquel Lyra, na política de privatização, mantendo a CBTU e a Trensurb no Programa Nacional de Desestatização", diz o posicionamento.

A categoria é contrária à privatização, alegando que isso resultaria em aumento de tarifas, piora do serviço, redução de oferta e destruição de empregos. "O metrô é um serviço essencial que deve permanecer público, estatal e sob controle social, a serviço da população — e não do lucro de empresários", acrescenta.

Para o Sindmetro, o presidente Lula (PT) e o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), "são responsáveis diretos pela situação crítica do Metrô do Recife".

"A governadora Raquel Lyra, ao apoiar a concessão e a privatização, se alia à destruição de um patrimônio público construído com o esforço do povo pernambucano", critica o sindicato.

Pane elétrica

A Linha Centro do Metrô do Recife está totalmente paralisada após um curto-circuito que causou incêndio em uma composição entre as estações Curado I e Alto do Céu na tarde do sábado (25).

Os passageiros notaram a fumaça e desceram às pressas pelos trilhos.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. De acordo com a corporação, o fogo atingiu totalmente um vagão e parcialmente outros dois.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) deverá imitir posicionamento ainda neste domingo (26). Informações preliminares dão conta de que está sendo estudado o retorno do Ramal Jaboatão, enquanto o ramal de Camaragibe teria sofrido muito mais danos e exigiria maior tempo de reparo.

Concessão

O leilão do Metrô do Recife está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2026. O modelo definido prevê, inicialmente, o repasse da gestão do Metrô do Recife ao Governo do Estado.

O Ministério das Cidades argumenta que a busca por um operador privado visa "proporcionar para os usuários do sistema de transporte mais qualidade de vida e menos tempo gasto nos seus deslocamentos, com maior segurança, regularidade e manutenção da mesma estrutura tarifária vigente".

No dia 18 de outubro, Raquel Lyra se reuniu em Qingdao, na China, com líderes da China Railway Rolling Stock Corporation Sifang (CRRC), que, segundo a gestão, é o maior fabricante mundial de equipamentos para transporte ferroviário.

"Desde 2023 que o Governo de Pernambuco tem colocado o Metrô do Recife como uma prioridade", declarou a governadora na ocasião.

"Já apresentamos ao governo federal a urgência da realização de investimentos, que já estão sendo feitos nas áreas mais críticas. E hoje, fizemos uma reunião com a CRRC, que forneceu material para grandes capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Estamos acompanhando a conclusão dos estudos de concessão pelo BNDES e nosso objetivo é modernizar o Metrô do Recife para melhorar o serviço prestado para todos os usuários", comentou.

Durante a reunião, a governadora apresentou o cenário atual do sistema metroviário pernambucano e destacou a possibilidade da parceria com a empresa chinesa para garantir a eficiência do sistema.

Segundo o governo estadual, representantes da CRRC confirmaram visita técnica ao Estado para o próximo mês de novembro.

Sistema

O Metrô do Recife foi fundado há 40 anos. Ele já transportou quase 400 mil pessoas por dia, entre 2014 e 2016.

Atualmente, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 170 mil pessoas cruzam as catracas das estações todos os dias, pegando composições que têm até 40 anos de uso.

Os passageiros utilizam as 37 estações, distribuídas entre as linhas Centro, Sul e Diesel (VLT).

As falhas frequentes, quebras de ar-condicionado e superlotação são as queixas mais frequentes dos passageiros.

Segundo dados da CBTU, pouco mais de 102 horas de operação foram perdidas por causa do desligamento total das linhas, entre janeiro e agosto deste ano, para a realização de reparos.

Esse número representa um aumento de 12% com relação ao mesmo período do ano passado.

Esse número não contabiliza os domingos, já que esses dias não contam com operação, por causa da necessidade de manutenção.