Metrô do Recife: Trem pega fogo e Linha Centro é paralisada

Passageiros desceram às pressas para os trilhos. Ninguém se feriu

Trem pegou fogo e passageiros pularam para os trilhos. (Foto: Reprodução)

Um incêndio resultou na paralisação total da Linha Centro do Metrô do Recife, no início da tarde deste sábado (25). Vídeos que circularam nas redes sociais mostram trem pegando fogo e passageiros descendo às pressas para os trilhos.

Ninguém se feriu. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o sistema não retoma mais neste sábado.

O trem pegou fogo entre as estações Curado I e Alto do Céu, no Ramal Centro. A CBTU informou que o incêndio foi causado por um curto-circuito de fora para dentro.

Os próprios passageiros forçaram a abertura das portas e seguiram a pé pelos trilhos até a estação seguinte.

"Os caras arrombaram a porta. Estou me tremendo", diz uma passageira em um vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível perceber uma fumaça escura saindo da composição.

"Está pegando fogo aqui. Desce minha gente. Meu Deus, que agonia agora", diz uma mulher enquanto os passageiros pulam apressados de um vagão.

A suspeita é que o trem deverá sofrer perda total. Um outro trem, em Jaboatão dos Guararapes, também quebrou devido à pane, mas não houve incêndio. O Ramal Sul, que tem sistema independente, segue funcionando normalmente.