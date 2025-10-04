Queda de galho provoca suspensão de operação no Metrô do Recife

Segundo CBTU, Ramais da Linha Centro tiveram impacto na noite de sexta (3). Serviço voltou ao normal para Jaboatão, mas ainda segue parado para Camaragibe,, neste sábado (4)

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A queda de um galho de árvore provocou a paralisação da Linha Centro do Metrô do Recife, na noite de sexta (3).

A informação foi repassada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), por meio das redes sociais.

Segundo a empresa, de início, o problema provocou impactos nos ramais Jaboatão e Camaragibe, no Grand Recife.

Uma postagem da CBTU informou o que tinha acontecido:

"A CBTU Recife informa que, a partir das 18h40 desta sexta-feira (3), um galho de árvore caiu sobre a rede aérea próximo à estação Cosme e Damião. Por conta disso, todas as estações da Linha Centro estão temporariamente fechadas. Equipes de manutenção estão a caminho do local para restabelecer o funcionamento do sistema".

Um pouco mais tarde, a empresa informou a retomada das operações no Ramal Jaboatão,. mas o de Camaragibe permaneceu sem funcionar.

"A CBTU Recife informa que, às 20h10 desta sexta-feira (3), o ramal Jaboatão foi normalizado. Já o ramal Camaragibe continua paralisado, sem previsão de retorno".