Estação do metrô de Jaboatão, no Grande Recife, é depredada por torcedores do Santa Cruz no último sábado; veja vídeo

Cerca de 300 pessoas invadiram a estação, pularam catracas e quebraram equipamentos; ação foi registrada pelas câmeras de segurança do metrô

Estação do metrô de Jaboatão, no Grande Recife, é depredada por torcedores do Santa Cruz no último sábado (reprodução/Tv Guararapes)

Portão arrombado, catracas quebradas e validadores danificados. Esse foi o cenário encontrado na estação de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, após um ato de vandalismo que provocou um prejuízo de quase R$15 mil, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O episódio ocorreu no final da tarde de sábado (27), quando cerca de 300 pessoas, muitas delas vestindo camisas do Santa Cruz, se deslocavam para acompanhar uma partida válida pela final do Brasileirão série D.

De acordo com a CBTU, o grupo arrombou um portão, pulou catracas e danificou dois validadores. As imagens das câmeras de segurança mostram dezenas de pessoas invadindo o terminal enquanto seguranças observam a movimentação. Em outro momento, parte do grupo atinge uma placa de sinalização, que se solta parcialmente da parede.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens foram entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação dos responsáveis.

Nesta segunda-feira (29), primeiro dia útil após incidente, duas catracas ainda estavam sem funcionar, o que reduziu as opções de entrada dos usuários e causou demora no embarque, sobretudo entre 5h e 7h30, horário de pico de trabalhadores. Técnicos da companhia foram deslocados para realizar os reparos.

“A gente não consegue entender o porquê de tanta selvageria. Na verdade, a gente precisa separar o joio do trigo. O torcedor de bem vem aqui e vai para o metrô. A gente não pode dizer que são torcedores do Santa. Para mim são vândalos, são maloqueiros, bandidos, que adentraram o sistema para não pagar, quebrar e depredar”, destacou Salvino Gomes, assessor de comunicação da CBTU Recife

A empresa destacou que as imagens já estão à disposição das autoridades e que seguirá colaborando com as investigações. “Na verdade, quem sai pagando a conta são os empregados, a empresa que deve estar fazendo reparos em outros locais, e principalmente o passageiro”, completou Salvino.

A CBTU reforçou que ações de depredação ao patrimônio público comprometem a prestação do serviço e prejudicam diretamente a população que depende do metrô para se deslocar diariamente.

