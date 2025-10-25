Incêndio atinge Fortim do Queijo, tombado pelo Iphan em Olinda

Segundo Prefeitura de Olinda, fortim sofreu depredação, mas não corre risco de desabamento

Fortim do Queijo, em Olinda. (Foto: Roberto Rômulo/ Cortesia)

Um incêndio atingiu o Fortim de São Francisco, também conhecido como Fortim do Queijo, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), na sexta-feira (24). Desde 1984, o espaço é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan).

O Fortim de São Francisco foi construído inicialmente em 1629 como estrutura de resistência militar na capitania de Pernambuco, segundo o Instituto Histórico de Olinda (IHO). Um ano depois, foi conquistado pelos holandeses, ampliado e ganhou o formato retangular de fortificação.

Segundo a Prefeitura de Olinda, o espaço sofreu depredação nesta sexta-feira. A gestão afirma ter acionado a Guarda Municipal de forma rápida e comunicado o caso ao Corpo de Bombeiros, que atuou no combate as chamas.

Uma vistoria realizada pela prefeitura neste sábado (25) concluiu que a edificação não corre risco de desabamento.

“Uma vistoria conjunta entre Prefeitura, Iphan e Governo de Pernambuco será realizada na terça-feira (28/10) com o objetivo de garantir os devidos reparos na estrutura do fortim”, declara a prefeitura em nota.