Homem é assassinado e três pessoas ficam feridas no bairro da Várzea, no Recife

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando um homicídio consumado e uma tripla tentativa de homicídio no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, ocorridos na madrugada deste sábado (25). Não foram confirmadas prisões até o momento.

Um homem de idade não informada foi morto a tiros. Ele foi identificado pelo apelido de Kel.

Também foram baleados em via pública um adolescente de 17 anos e dois homens, de 27 e 29 anos.

O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital. Um inquérito foi instaurado para identificar os autores dos disparos.

