Homem é assassinado e três pessoas ficam feridas no bairro da Várzea, no Recife
Publicado: 25/10/2025 às 12:50
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. (Foto: DP Foto)
A Polícia Civil de Pernambuco está investigando um homicídio consumado e uma tripla tentativa de homicídio no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, ocorridos na madrugada deste sábado (25). Não foram confirmadas prisões até o momento.
Um homem de idade não informada foi morto a tiros. Ele foi identificado pelo apelido de Kel.
Também foram baleados em via pública um adolescente de 17 anos e dois homens, de 27 e 29 anos.
O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital. Um inquérito foi instaurado para identificar os autores dos disparos.