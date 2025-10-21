Desabamento em Olinda: Defesa Civil realiza nova vistoria em imóveis na área da tragédia

Equipes começarão as atividades às 9h desta terça (21). Moradores afetados pela tragédia de domingo (19) poderão tirar objetos das casas. Cão foi resgatado após 35 horas de buscas

Olinda, PE, 20/10/2025 - DESABAMENTO EM OLINDA - Imagens do desabamento após explosão de gás em Ouro Preto, Olinda, região metropolitana do Recife. (Rafael Vieira)

A Prefeitura de Olinda realiza, nesta terça-feira (21), às 9h, nova vistoria em casas que ficam na vizinhança das residências que desabaram, no domingo (19), em Ouro Preto.

Na tragédia, duas pessoas morreram e dez ficaram feridas.

Equipes da Defesa Civil acompanharão os moradores para ações de retirada de imóveis e utensílios das casas.

Na segunda (20), equipes da Defesa Civil inspecionaram a área atingida pela explosão. O objetivo foi avaliar a segurança das residências vizinhas e identificar possíveis danos estruturais provocados pelo impacto.

Profissionais do setor de engenharia entraram nos escombros para retirar pertences dos moradores.

No final da tarde, a Defesa Civil realizou o resgate de Nick, cachorro que estava soterrado por mais de 35 horas.

Apoio às famílias

As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social permaneceram atuando no local para prestar assistência às famílias atingidas, segundo a administração municipal.

O suporte incluiu abrigo temporário, orientações jurídicas e ajuda para emissão de documentos perdidos.

No total, oito residências foram completamente destruídas, abrigando 14 moradores, dos quais 12 estavam no local no momento da explosão.

Além dessas, uma casa vizinha foi visivelmente afetada e interditada ainda no domingo (19).

Um segundo imóvel, que reúne duas unidades habitacionais, também precisou ser interditado na manhã desta segunda-feira (20).

Eles ficam ao lado direito e esquerdo da área onde ocorreu o desabamento.