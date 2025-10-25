Homem é preso com celular que ‘vira’ arma de fogo

Homem é preso com arma que se disfarça de celular em SP (Foto: PMSP)

Um homem foi preso na última quinta-feira (23) em Roseira, no interior de São Paulo, após ser flagrado pela Polícia Militar com uma arma de fogo camuflada em formato de celular. O caso foi registrado por uma equipe da Força Tática do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante uma abordagem no bairro Barretinho.

De acordo com a PM, o suspeito estava em um carro com outras três pessoas quando os policiais identificaram o objeto suspeito. Ao verificar o item, os agentes constataram que se tratava de um armamento adaptado para disparar munições calibre .380. O artefato se dobra, imitando o formato de um telefone celular.

O grupo foi levado à Central de Flagrantes de Guaratinguetá. O homem identificado como responsável pela arma permaneceu preso, enquanto os demais foram liberados após prestarem depoimento.