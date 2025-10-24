Motorista de ônibus é agredido com "voadora" por ciclista em Igarassu

Motorista foi atendido na UPA Igarassu após agressão (Foto: Simepe)

Um motorista de ônibus foi agredido com uma “voadora” por um ciclista de 22 anos na manhã desta sexta-feira (24) enquanto fazia a Linha 1963 - Igarassu-PE-015. O caso aconteceu nas proximidades de uma UPA, no bairro Cruz de Rebouças, em Igarassu, no Grande Recife.

Segundo o motorista, que preferiu não se identificar, momentos antes da agressão ele teria desviado do ciclista que o agrediu. Ele relata que na ocasião tentou frear para evitar o impacto, não conseguiu, mas mesmo assim evitou a colisão.

Ao fazer uma parada para embarque e desembarque do coletivo, o condutor foi surpreendido com um soco do ciclista no retrovisor. “Quando olhei pelo retrovisor, ele (o ciclista) estava lá, em pé. O pessoal falou que ele tinha caído, mas não caiu não. Quem estava fora disse que ele jogou a bicicleta e veio atrás do ônibus, porque viu que o ônibus ia parar”, conta.

Ele disse que desceu do veículo e que conversou com o ciclista, explicando que o livrou de uma colisão. Ao dar as costas, foi agredido com uma “voadora”.

“Quando menos esperei, vi só um vulto. Tentei me proteger, mas acho que foi nessa hora que levei a pancada. Foi forte, parece que ele deu uma voadora com as duas pernas. Eu não vi direito, só senti a pancada e caí. Quando caí, da cintura pra baixo não sentia mais nada”, relata o motorista, que ficou com a farda suja de gotas de sangue e o braço inchado.

Ele precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levado para uma UPA. O caso foi registrado pela Polícia Civil como dano/depredação e lesão corporal. “Após ser localizado pela equipe policial, o suspeito foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça”, informou a polícia.