Caso Esther: suspeitos de ocultação de cadáver serão transferidos para o Presídio de Itaquitinga

Os homens estão detidos no Cotel, em Abreu e Lima, e foram autuados por ocultação de cadáver da criança de 4 anos, achada em cacimba, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife

Menina foi encontrada pelo tio dentro de uma cacimba localizada no bairro de PIxete, em São Lourenço da Mata (Fotos: Sandy James/DP Foto)

Fernando Santos de Brito, de 31 anos, e Fabiano Rodrigues de Lima, de 27, presos por suspeita de ocultação de cadáver da menina Esther Isabelly Pereira, de 4 anos, serão transferidos do Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, para o Presídio de Itaquitinga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A informação foi repassada ao Diario pela advogada da família da garota, Carolina Aguiar.



A decisão, segundo ela, foi tomada pela juíza Roberta Baptista Coutinho, da Central Especializada de Garantias de Jaboatão dos Guararapes, durante a audiência realizada na quarta-feira (22). Ambos negam participação no crime, mas permanecem presos preventivamente por ocultação de cadáver.

O corpo da criança foi encontrado na terça-feira (21), dentro de uma cacimba localizada na casa onde os suspeitos moravam, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, a perícia constatou que o local havia sido lavado e que objetos possivelmente usados em rituais, além de um preservativo, foram apreendidos.

Esther estava desaparecida desde a segunda-feira (20), quando saiu de casa para procurar os irmãos, que brincavam em um campo de futebol nas proximidades. Segundo o pai da vítima, o irmão mais velho, de 7 anos, contou ter visto a menina entrar em uma residência próxima, o mesmo local onde o corpo foi achado posteriormente.

Após o desaparecimento, familiares, vizinhos e moradores se mobilizaram em buscas pela criança, chegando a realizar um protesto pedindo respostas. O corpo foi encontrado no dia seguinte, por volta da tarde, pelo tio de Esther, identificado apenas como Nazário. Ela estava submersa em um poço coberto por uma laje de concreto, dentro de um imóvel que estava à venda no mesmo bairro onde morava.

Durante as diligências, os dois homens, que viviam de aluguel na casa, foram presos em flagrante. Eles são suspeitos de envolvimento no crime e foram autuados por ocultação de cadáver.

Os suspeitos foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, onde o caso segue sob investigação.

