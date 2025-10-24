Coveiro é preso suspeito de traficar drogas dentro de cemitério em Arcoverde

Cemitério de Arco Verde (Foto: Reprodução/Google Sreet View)

Um coveiro de 27 anos foi preso na tarde de quinta-feira (23), suspeito de traficar drogas dentro do Cemitério São Miguel, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a prisão aconteceu após denúncias anônimas indicarem que o funcionário usava o local de trabalho para esconder e comercializar entorpecentes.

Durante a ação, os policiais encontraram uma bolsa com maconha, uma balança de precisão e quatro pés de maconha plantados em uma das covas do cemitério. Com o suspeito, também foram apreendidos um celular e uma quantia em dinheiro trocado, o que, segundo a PM, reforça a suspeita de tráfico.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, onde foi autuado em flagrante. Todo o material apreendido foi entregue à autoridade policial.

A Polícia Civil investiga o caso para saber há quanto tempo o suspeito atuava no local e se outras pessoas participavam do esquema.