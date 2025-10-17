Tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na mira da Operação Camelus, desencadeada nesta sexta (17)
Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão, nove busca e preensão domiciliar e ordens judiciais de sequestro de bens e valores e bloqueio de ativos financeiros
Publicado: 17/10/2025 às 08:24
Operação Camelus desencadeada na manhã desta sexta (17) (DIVULGAÇÃO/PCPE)
A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou nesta sexta-feira (17), pela manhã, a Operação Camelus, visando desarticular organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Conforme a PCPE, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão, nove busca e preensão domiciliar e ordens judiciais de sequestro de bens e valores e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.
A Polícia Civil de Pernambuco não informou os locais onde os mandados estão sendo cumpridos.