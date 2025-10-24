Presos em operação podem estar envolvidos em homicídios por disputa de territórios do tráfico em Paulista

Operação Sistema da Polícia Civil cumpriu mandados em três estados: cinco investigados foram presos e dois estão foragidos

Delegado Jorge Pinto (E) explicou detalhes da operação na coletiva desta sexta (24) (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Organização criminosa que utilizava documentos falsos e empresas de fachada em esquema de lavagem de dinheiro foi alvo, nesta quinta-feira (24), da Operação Sistema, da Polícia Civil de Pernambuco.

A investigação também mira homicídios ligados à disputa por território do tráfico na Região Metropolitana do Recife, especialmente no município de Paulista.



Os detalhes da operação foram repassados pelos delegados Jorge Pinto, adjunto do Grupo de Operações Especiais (GOE), e Paulo Furtado, gestor do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco).



Segundo o delegado Jorge Pinto, dos sete mandados de prisão expedidos, cinco foram cumpridos. Outros dois suspeitos permanecem foragidos.



Durante as diligências, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e diversos documentos falsificados. Parte desse material foi localizada em Fortaleza (CE), onde também foram encontrados indícios de empresas criadas com identidades forjadas para movimentar dinheiro ilícito.



O delegado Paulo Furtado disse que o grupo criminoso utilizava mecanismos para tentar dar aparência de legalidade aos recursos obtidos com o tráfico.



“O criminoso tenta dar aparência de legalidade ao patrimônio que constrói com o crime. Ele pega o dinheiro obtido com o tráfico e o insere no mercado formal, através da constituição de empresas e utilização de documentos falsos, dificultando a vinculação com o crime que praticou”, explicou.



Conforme o delegado Jorge Pinto, os alvos integram o alto escalão do crime organizado e possuem ramificações fora do estado.



“Conseguimos mapear um dos principais traficantes com atuação na área de Paulista, associado a criminosos que já havíamos prendido em João Pessoa há cerca de um ano e meio. Essa operação é de extrema importância porque atinge o núcleo estratégico das facções, e não apenas a base do crime”, afirmou.



Além de Pernambuco, dois mandados de prisão foram cumpridos na Paraíba, no município de Cabedelo, onde estavam escondidos dois dos principais investigados, e um em Santa Catarina. A Polícia Civil informou que todos os suspeitos são pernambucanos.



As investigações continuam a fim de localizar os dois foragidos e concluir o inquérito. A operação é resultado de um trabalho iniciado em 2022 pelo Grupo de Operações Especiais (GOE).

