Operação cumpre mandados contra fraude e lavagem de dinheiro em 4 municípios de Pernambuco e em outros 3 estados

A Operação mira uma organização criminosa ligada à prática de lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos e tráfico de drogas

Operação Sistema cumpre mandados em 4 municípios de Pernambuco e em outros 3 estados (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de capitais, falsificação de documentos públicos e tráfico de drogas foi alvo da Operação de Repressão Qualificada “Sistema”, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta sexta-feira (24). Ao todo, foram cumpridos 14 mandados, entre prisões e buscas e apreensões domiciliares.



De acordo com a corporação, as investigações tiveram início em 2022. Nesta etapa, foram cumpridos sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão nas cidades pernambucanas de Paulista, Canhotinho, Garanhuns e Cabo de Santo Agostinho. A ação também se estendeu a Cabedelo (PB), Videira (SC) e Fortaleza (CE). Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Paulista.



Com os suspeitos foram apreendidos celulares, um carro, uma revólver com munições de diferentes calibres e documentos como: carteira de Identidade, CPF, Carteira de Habilitação (CNH) e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).



A operação mobilizou 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, e contou com o apoio das Polícias Civis do Ceará, Santa Catarina e Paraíba, além do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).