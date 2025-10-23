Polícia prende integrante do Comando Vermelho foragido desde 2020 em Camaragibe

O homem estava foragidod esde 2020 e tem passagem por crimes como roubo e homicídio

prisão foi realizada em Camaragibe nesta semana (Foto: PF)

Uma ação integrada entre as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) dos estados do Pará e de Pernambuco resultou na prisão de um homem de 26 anos apontado como integrante do Comando Vermelho do Pará. O suspeito, foragido do sistema penitenciário paraense desde 25 de setembro de 2020, foi capturado nesta semana em Camaragibe, no Grande Recife.

Contra ele, havia um mandado de recaptura e dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de roubo majorado, praticado em Belém (Pará), homicídio qualificado, ocorrido em Turiaçu (Maranhão), e por integrar organização criminosa. O último mandado foi expedido a partir de investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas da Polícia Civil do Pará (PCPA).

De acordo com informações levantadas pela FICCO/PA e pelo Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial da PCPA, o preso ocupava posição de “Torre”, função de liderança local, no bairro da Terra Firme, em Belém. Ele é suspeito de atuar em uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, extorsões e atentados contra agentes da segurança pública.

A operação é resultado da atuação integrada das forças de segurança dos dois estados. No Pará, a FICCO é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PCPA) e Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). Já em Pernambuco, a força reúne a Polícia Civil (PCPE), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMPE), Polícia Penal (PPPE), Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

