Idoso morre em acidente envolvendo ônibus escolar em Camocim de São Félix

A vítima foi atingida pelo veículo na PE-112 e chegou a receber o atendimento do Samu, mas não resistiu

Idoso ficou com as pernas feridas e foi encaminhado para um hospital da cidade (Foto: Reprodução)

Um idoso de 81 anos morreu após ser atropelado por um ônibus da frota de transporte escolar de Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu perto do trevo do município, às margens da PE-112, na última sexta-feira (17). A vítima teve as pernas dilaceradas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o idoso recebe ajuda de pessoas que passavam pelo local. Em seguida, ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital municipal. Ele chegou a ser transferido para um hospital no Recife, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado pela 100ª Delegacia de Polícia Civil de Camocim de São Félix e a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do fato.

Em nota, a Prefeitura de Camocim de São Félix informou que o motorista do ônibus ficou no local e tomou as providências necessárias para garantir o socorro à vítima. Além disso, a gestão municipal pontuou que o condutor colaborou com as investigações das polícias Militar e Civil.

A nota destaca que todos os motoristas da frota escolar passam periodicamente por treinamentos de primeiros socorros e direção defensiva. Um procedimento administrativo foi aberto para investigar as causas do acidente.



