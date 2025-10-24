Passageiro assume direção após motorista ser ofendido e deixar ônibus na rua no Recife

De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, o motorista optou por descer do veículo para evitar que a situação se agravasse. Caso foi registrado nesta sexta (24), no Recife

Passageiro assumiu controle de ônibus após motorista descer de veículo por ter sido ofendido (Reprodução/Redes Sociais )

Um motorista de ônibus que fazia a Linha Pelópidas – Macaxeira, no Grande Recife, abandonou o veículo com passageiros após ser agredido verbalmente. O caso aconteceu nas proximidades do Terminal Macaxeira, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Recife, na tarde desta sexta-feira (24). Na ocasião, um passageiro assumiu o controle do coletivo.

De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, o motorista optou por descer do veículo para evitar que a situação se agravasse. Ele teria deixado a chave no coletivo e um dos passageiros decidiu conduzir o ônibus, que foi deixado nas proximidades do terminal.

O caso foi registrado por passageiro do veículo. Uma mulher chega a brincar”: sextou”.



Como foi

O caso aconteceu, segundo o Sindicato dos Rodoviários do Grande Recife, após o motorista ser ofendido verbalmente por passageiros.

Ele deixou a chave na ignição e se afastou do coletivo.

Um homem que já estava dentro do veículo sentou na cadeira e levou o ônibus até as proximidades do terminal.

Carlos Medeiros, do sindicato, afirmou que fato chamou atenção por ser inusitado.

“O motorista se defendeu. Ele fez o que deveria, para não fazer coisa pior”, disse.

Ainda segundo Medeiros, os profissionais sofrem bastante no dia a dia.

“Tudo é nas costas do motorista. São reclamações e ameaças. Só quem sabe é ele o que estava escutando”, acrescentou.

Ele informou que o motorista foi para uma unidade de saúde. Depois, será levado para a empresa e passará pelo setor de psicologia.

“O motorista é experiente. Ele optou por descer do ônibus para não acontecer coisa pior”, disse Medeiros.

Para o representante do sindicato, o que o passageiro fe é uma “irresponsabilidade”.

“O motorista tentou tirar a chave, mas não conseguiu. Em alguns veículos, ela fica presa a uma corrente”, acrescentou.