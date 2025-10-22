Idoso atingido por explosão em Olinda morre no hospital e número de óbitos sobe para 3

Olinda, PE, 20/10/2025 - DESABAMENTO EM OLINDA - Imagens do desabamento após explosão de gás em Ouro Preto, Olinda, região metropolitana do Recife. (Rafael Vieira)

O idoso José de Lima, de 67 anos, que teve 85% do corpo queimado após a explosão que teria causado o desmoronamento de casas em Olinda, no Grande Recife, morreu após três dias internado no Hospital da Restauração (HR), na capital pernambucana. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (22), pela unidade de saúde.

Essa é a terceira morte confirmada na tragédia, que aconteceu na Rua Maria Sena Dias, em Ouro Preto, por volta das 7h30 do último domingo (19). Outras nove pessoas, incluindo duas crianças, também ficaram feridas.

Na ocasião, oito casas, sendo cinco térreas e três no andar superior, vieram abaixo. As causas do incidente ainda são investigadas pela Delegacia do Varadouro, mas há suspeita de que o desmoronamento tenha ocorrido por causa de uma explosão de gás.

José de Lima chegou a ser socorrido de helicóptero para o HR, no Derby, Centro do Recife, onde estava internado em estado grave desde então. A esposa dele, Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, ficou soterrada sob os escombros e teve a morte constatada ainda no domingo.

Também morreu no acidente Cláudio dos Anjos da Silva, de 40, que estava no pavimento inferior de uma casa. O corpo foi encontrado logo no início das buscas.

Cachorro

Nesta quarta morreu também o cachorro Nick, resgatado após passar 35 horas sob os escombros. De acordo com informações da prefeitura, os tutores de Nick foram acionados e acompanharam todo o tratamento. Apesar dos esforços da equipe veterinária, Nick não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu nesta manhã.

Segundo o perito criminal, José Lourenço, que esteve na terça-feira (21) no local, os indícios colhidos ao longo das perícias apontam que um vazamento de gás teria causado a explosão.

“Os vestígios preliminares recolhidos durante todas as perícias realizadas desde o fato ocorrido apontam que a explosão foi provocada por vazamento de gás. Além disso, os casos de queimaduras das vítimas e o cheiro de gás sentido por mim no dia do incidente direcionam para esta possibilidade”, afirmou.

Sobreviventes

Já outras noves pessoas foram resgatadas do local com vida. Entre eles, estão Genival José de Lima, de 60 anos, Maria José de Lima, de 61, e Maria José Silva de Santana, 84, que ficaram presos após o desabamento e precisaram de socorro dos Bombeiros. Eles sofreram escoriações.

Já o Samu levou Fabiana Soares Ferreira, 34, e uma menina de 12 anos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda. Outra criança, de 10, também do sexo feminino, foi para o Hospital Português, no Recife.

As demais vítimas são André Luiz, de 43, Patrícia Tatiana, 40, e Maria de Fátima da Silva, 75, que foram resgatados por populares após o acidente.

