Após tragédia, vítima de desabamento em Olinda reencontra gato e procura outro

Sandra Moura voltou ao local do desabamento nesta terça-feira (21) à procura de um dos seus animais

Uma das vítimas do desabamento de um conjunto residencial em Olinda concedeu entrevista ao Diario, nesta terça-feira (21), dois dias após o acidente que causou duas mortes e feriu dez pessoas no último domingo, no bairro de Ouro Preto.

Sandra Moura, de 54 anos, que, voltou ao local do desabamento, à procura de um dos seus animais que ficou desaparecido.

Os dois gatos de Sandra são Thor, um macho, e Cleo, uma fêmea. Apenas Cleo foi resgatada até agora, apesar de vizinhos e a própria Sandra afirmarem que viram o outro pet pelas proximidades do local do desabamento. “Eu estava na expectativa de encontrá-la, porque o Thor, eu já tinha visto, eu sabia que ele estava bem. Mas ela, não. Quando eu a encontrei, meu coração se encheu de alegria. Vai ficar completo quando Thor aparecer, que aí eu vou poder recomeçar com eles”, diz a moradora.

A tutora explica que a voluntária de uma ONG foi ao local do desabamento e a ajudou, a fazendo companhia até a captura de Cleo. Para colaborar no resgate de Thor, a voluntária montou uma gatoeira, próxima ao local onde ele foi visto anteriormente, e mantém contato com a tutora para ajudar a encontrá-lo.

“Agora a gente tá só na expectativa. Vou dar uma volta na outra rua, pra ver se eu encontro. No mesmo local que ele apareceu ontem, por volta de 18h30, até agora, ele não apareceu. Uma moça o viu por volta de meia noite, e hoje pela manhã também o viram, logo cedo”, relata Sandra.

Na última entrevista que Sandra concedeu ao Diario, nessa segunda-feira (20), ela contou que estava no trabalho quando uma vizinha foi até ela para avisar sobre o desabamento. Ao ser informada, foi direto para casa e se deparou com os escombros das residências.

Agora, Sandra está na casa de uma amiga que mora próximo ao local da explosão. Ela aguarda o resultado da vistoria da Defesa Civil de Olinda para ver se consegue recuperar algumas roupas que estão no meio dos escombros.

“É uma situação muito delicada, mas eu agradeço a Deus pelo livramento e por poder recomeçar”, afirmou.