° / °
Vida Urbana
GRANDE RECIFE

Morre cachorro resgatado após passar 35 horas sob escombros em Olinda

Resgate de Nick dos escombros de um desabamento de casas tinha emocionado redes sociais

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/10/2025 às 14:40

Seguir no Google News Seguir

Morre o cachorro

Morre o cachorro "Nick", resgatado após 35 horas soterrado em explosão em Olinda (Reprodução/Prefeitura de Olinda)

Morreu, na manhã desta quarta-feira (22), o cachorro Nick, resgatado após passar 35 horas sob os escombros da explosão que destruiu residências no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Olinda, por meio de nota divulgada nas redes sociais.

O desabamento aconteceu na manhã do domingo (19) e deixou dois mortos e 10 feridos. Nick foi resgatado pela Defesa Civil de Olinda na segunda-feira (20), por volta das 18h30.

O animal foi levado para uma clínica veterinária no Bairro Novo, onde recebeu atendimento de urgência e cuidados intensivos.

De acordo com informações da prefeitura, os tutores de Nick foram acionados e acompanharam todo o tratamento. Apesar dos esforços da equipe veterinária, Nick não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu nesta manhã.

 

“A Prefeitura de Olinda estende sua solidariedade aos tutores de Nick e a todos que torceram por sua recuperação”, disse o comunicado da gestão municipal.

Veja também:

cachorro , explosão , Olinda , Região Metropolitana do Recife
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X