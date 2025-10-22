Morre cachorro resgatado após passar 35 horas sob escombros em Olinda

Resgate de Nick dos escombros de um desabamento de casas tinha emocionado redes sociais

Morre o cachorro "Nick", resgatado após 35 horas soterrado em explosão em Olinda (Reprodução/Prefeitura de Olinda)

Morreu, na manhã desta quarta-feira (22), o cachorro Nick, resgatado após passar 35 horas sob os escombros da explosão que destruiu residências no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Olinda, por meio de nota divulgada nas redes sociais.

O desabamento aconteceu na manhã do domingo (19) e deixou dois mortos e 10 feridos. Nick foi resgatado pela Defesa Civil de Olinda na segunda-feira (20), por volta das 18h30.

O animal foi levado para uma clínica veterinária no Bairro Novo, onde recebeu atendimento de urgência e cuidados intensivos.

De acordo com informações da prefeitura, os tutores de Nick foram acionados e acompanharam todo o tratamento. Apesar dos esforços da equipe veterinária, Nick não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu nesta manhã.

“A Prefeitura de Olinda estende sua solidariedade aos tutores de Nick e a todos que torceram por sua recuperação”, disse o comunicado da gestão municipal.