"Não temos condições de ajudar", diz filha de donos de casas que desabaram em Olinda

Marília José de Lima, de 40 anos, estava se preparando para ir ao tradicional almoço de domingo na casa dos pais, quando recebeu uma ligação dos vizinhos informando sobre a explosão

Marília José de Lima foi ao local da tragédia nesta terça (21) (Rafael Vieira/DP)

Durante a segunda vistoria da Defesa Civil de Olinda no terreno das oito casas que foram destruídas após explosão que matou duas pessoas e deixou outras 10 feridas, familiares e moradores das residências retornaram ao local, nesta terça-feira (21), para tentar recuperar alguns pertences.

Uma dessas pessoas era Marília José de Lima, de 40 anos, filha dos proprietários das casas, que estava coordenando, com os funcionários da Defesa Civil de Olinda, a retirada do que sobrou da tragédia.

Segundo ela, os pais, identificados como Genival José, de 60 anos, e Maria José da Silva, de 61, não terão condições de “indenizar” seus antigos inquilinos.

“Meu pai sobrevivia desses alugueis e, infelizmente, não temos condições de ajudar as outras famílias que perderam tudo. Estamos fazendo uma vaquinha solidária para arrecadar alimentos, roupas e móveis de casa para ajudar todos”, explicou.

Genival José e Maria José da Silva estavam no imóvel no momento da explosão. Por morarem na parte de trás do terreno, conseguiram ser resgatados pelos bombeiros. Eles sofreram escoriações provocadas por estilhaços e telhas que caíram no momento do desabamento.

Segundo Marília José, o casal ainda conseguiu salvar uma idosa de 74 anos.

Marília se preparava, junto com os filhos, para ir ao tradicional almoço de domingo na casa dos pais, quando recebeu uma ligação dos vizinhos, por volta das 7h40, informando o que tinha ocorrido.

“Quando cheguei na casa dos meus pais parecia uma imagem de guerra. Nunca pensei que veria esse tipo de coisa, ver meus amigos e familiares embaixo dos escombros. Foi uma tragédia”, relembra Marília José.

Motivo da explosão

Segundo Marília, a explosão foi provocada por um vazamento de gás da casa de José de Lima, primo dela, que residia na parte da frente do imóvel, localizada na Rua Doutor Bernardino de Sena Dias.

José de Lima, que teve cerca de 85% do corpo queimado, segue internado em estado grave no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Ainda de acordo com Marília, José de Lima é esposo de Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, que faleceu soterrada no último domingo (19).

Retirada dos entulhos

De acordo com a Defesa Civil de Olinda, a responsabilidade da retirada dos entulhos é de responsabilidade do proprietário. Apesar disso, os proprietários não tem previsão de quando isso irá acontecer.

“Meu pai tá em choque, passou mal e foi até socorrido. Queremos apenas viabilizar a retirada dos pertences dos moradores e procurar ajuda nesse processo de reconstrução. Não conseguimos pensar em nada nesse momento”, finalizou Marília José.

