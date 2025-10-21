"Vestígios apontam que explosão foi provocada por vazamento de gás", diz perito sobre desabamento em Olinda

Segundo o perito criminal, José Lourenço, as queimaduras das vítimas, além do cheiro de gás no momento do incidente, sinaliza que houve vazamento de gás

Olinda, PE, 20/10/2025 - DESABAMENTO EM OLINDA - Imagens do desabamento após explosão de gás em Ouro Preto, Olinda, região metropolitana do Recife. (Rafael Vieira)

A possibilidade de que explosão que destruiu oito casas, matou duas pessoas e feriu outras 10, em Olinda, no Grande Recife, ter sido provocada por vazamento de gás de cozinha cresce à medida que as vistorias são feitas nos escombros das residências.

Segundo o Perito criminal, José Lourenço, que esteve nesta terça-feira (21) no local do incidente, os vestígios colhidos ao longo das perícias apontam o vazamento de gás.

“Os vestígios preliminares recolhidos durante todas as perícias realizadas desde o fato ocorrido apontam que a explosão foi provocada por vazamento de gás. Além disso, os casos de queimaduras das vítimas e o cheiro de gás sentido por mim no dia do incidente direcionam para esta possibilidade”, afirmou.

Outro ponto que pode comprovar o vazamento de gás de cozinha é como os estilhaços foram arremessados no momento da explosão.



Apesar dessa possibilidade, alguns moradores que estavam no imóvel no momento do desabamento afirmam que não sentiram cheiro de gás em momento nenhum.

Para justificar essa possibilidade, o perito afirma que a alta densidade do gás de cozinha, além do ambiente fechado da residência, fez com ele não se dissipasse para outras residências.

Conforme o perito, o vazamento aconteceu em uma das casas localizada na entrada do imóvel, que fica na Rua Doutor Bernardino de Sena Dias. A explosão fez o com que as estruturas de sustentação do imóvel fossem rompidas, provocando o desabamento.

Ainda segundo José Lourenço, a conclusão das perícias acontecerá após 30 dias do momento da explosão.