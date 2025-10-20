"Quando tiraram o material de cima, ela deu o último suspiro", diz filho de vítima de explosão em Olinda

Luzinete Lima, de 69 anos, morreu neste domingo (19), vítima de explosão que destruiu oito casas e deixou duas pessoas mortas e dez feridas no bairro de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife

Desabamento após explosão em Olinda (Rafael Vieira/DP Foto)

O filho da idosa que morreu após uma explosão que destruiu oito casas, matou duas pessoas e deixou dez feridos em Olinda, no Grande Recife, contou que Luzinete Lima, de 69 anos, “deu um último suspiro antes de morrer” ao ser encontrada em meio aos escombros do desabamento, ocorrido neste domingo (19). Adenir dos Santos Lima, de 45 anos, filho dela, esteve no local da tragédia nesta segunda (20).

“O IML já liberou o corpo da minha mãe, está liberando, agilizando e eu vim para cá por causa da documentação, ver se encontro a documentação, certidão, os documentos ficavam com eles. Como ela é debilitada das pernas era muito raro ela sair viva, a gente tinha certeza e o pelo tempo também. Estão dizendo que quando tiraram o material de cima dela, ela ainda deu o último suspiro. Se fosse um negócio agilizado, mais rápido, poderia até ser que ela escapasse. Deus agora vai cuidar dela”, disse Adenir em entrevista ao Diario.

Adenir também é filho de José de Lima, de 67 anos, que também foi vítima da explosão e está internado em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, com cerca de 85% do corpo queimado.

“A situação dele não é muito boa. Está entubado ainda, está na Restauração. Minha irmã foi vê-lo ontem de noite, mas a situação dele não é boa, porque ele levou uma pancada muito grande, estava com um corte muito grande na cabeça, tem as partes queimadas, acho que quebrou o pulso, e tem escoriações em outros cantos”, compartilhou.

Adenir também relatou que ia sair com o pai, José, para fazer compras na manhã deste domingo (19), quando recebeu a notícia da explosão por telefone.

“Eu ia sair com ele para fazer compras, às 8h. Esse negócio aconteceu mais ou menos 7h30, eu acho. Me ligaram perguntando se eu já sabia (da explosão), e eu disse: ‘Não, ia ligar para ele agora que a gente ia fazer compra de 8 horas’. Quando eu vim para cá, ele já tinha sido socorrido e fiquei na espera da minha mãe, porque disseram que ela estava dentro”, relembrou.

Relembre

Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas após uma explosão, possivelmente provocada por vazamento de gás, que destruiu oito casas no bairro de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife, neste domingo (19).

Ao todo, 12 pessoas estavam nas residências. Morreram na explosão Luzinete Lima, de 69 anos, e Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos.

José de Lima, de 67 anos, é marido de Luzinete. Ele está internado em estado gravíssimo no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife. Ele teve cerca de 85% do corpo queimado.

Entre os feridos está Fabiana Soares Ferreira. Ela é dona de casa e esposa de Cláudio. Ela teve uma fratura na perna e um ferimento na cabeça e recebeu alta ainda no domingo (19).

Também ficaram feridos:

Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas, de 12 anos. Ela foi levada para o Hospital Português, no Recife, e teve alta no domingo (19).

Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas, de 10 anos, seguiu para a UPA de Olinda e, depois, para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também no Grande Recife.

Maria José da Silva Santos, 78 anos, foi levada para a UPA de Olinda, teve alta no domingo (19).

Vistoria

A Prefeitura de Olinda, no Grande Recife, está realizando nova vistoria na área da tragédia, na manhã desta segunda (20). Equipes da Defesa Civil da cidade estão realizando a avaliação estrutural das residências localizadas no entorno, e o levantamento das famílias envolvidas e uma nova busca de utensílios para entrega aos proprietários.

Duas edificações com quatro moradias já foram interditadas pela Defesa Civil do município. A equipe está realizando, ainda, a coleta de informações de moradores que tiveram documentos perdidos e apoio para a retirada de nova documentação.

A primeira etapa dos trabalhos da prefeitura terminou por volta das 22h de domingo. Ele incluiu atividades de resgate, suporte e remoção de escombros para garantir a segurança estrutural das edificações circunvizinhas.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar farão o patrulhamento do local à noite.