Caso Esther: 'Eu morreria no lugar dela', diz pai de menina encontrada em cacimba no Grande Recife

Em fala à imprensa, Inaldo falou sobre a dor que sente após a descoberta do corpo da filha: "dor no peito muito forte".

Inaldo Santos, pai da menina Esther Isabellly (Crysli Viana/DP Foto)

"É uma dor no peito muito forte", definiu Inaldo Santos, sobre o sentimento de perder a filha, a menina Esther Isabelly, de 4 anos, encontrada nesta terça-feira (21), em uma cacimba em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Em fala à imprensa, Inaldo falou sobre a dor que sente após a descoberta do corpo da filha, que tinha sido dada como desaparecida após ter sido supostamente sequestrada na segunda (20).

"Quem é pai sente quando perde um filho. É uma dor no peito muito forte. É uma dor no peito muito forte que se a pessoa pudesse se matar no lugar do filho, a pessoa se matava, porque era minha única menina", disse.

Em outro momento de sua fala, Inaldo defendeu a esposa e afirmou que hipóteses que a incluem como suspeita "não tem lógica".

"Uma coisa que eu não tô acreditando, não tem lógica sobre uma terceira pessoa. E que essa terceira pessoa pode ser até minha esposa envolvida. Como é que pode? Não pode. Não tem uma coisa dessa não. Isso é errado. Não tem condição", defendeu Inaldo.

Segundo ele, as duas eram muito apegadas e sempre andavam juntas. "Se era para ir no mercado, levava minha filha. Se era para ir para qualquer canto, levava minha filha. Eu tenho certeza absoluta que a minha esposa, ela não tem culpa nessa, ela não tá envolvida nesse negócio", contou.

MENINA FOI ENCONTRADA COM MACHUCADOS E COM PARTE DA ROUPA

A menina apresentava machucados nas pernas e no rosto, confirmou José Augusto, tio da criança e responsável por achar seu corpo, nesta terça-feira.

De acordo com o tio, Esther tinha marcas roxas nas pernas e um lado do seu rosto, assim como sua testa, estava inchado.

“A bochecha, não sei se do lado direito ou esquerdo, e a testa estavam muito inchadas, muito inchadas mesmo, tipo uma pancada muito forte dada na cabeça da criança, tá entendendo?”, relembrou.

“Quando o IML chegou, que foi botar ela num saquinho, deu pra ver mesmo que a cara dela estava muito inchada. Então, ele deve ter dado uma pancada nela para desmaiar, porque uma criança não ia ficar calada durante a noite”, declarou.

Ainda segundo José Augusto, Ester estava vestida apenas com a parte de cima das roupas: “A parte de baixo ela não estava. Até então, a gente não sabe se eles violaram ela ou não, entendeu? Eu não sei explicar se eles tocaram nela, se eles abusaram dela, eu não sei”.

