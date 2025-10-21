Crimes brutais contra crianças têm marcado o ano no estado

A morte da menina Ester nesta terça-feira (21) é mais uma envolvendo crianças e que causa revolta em Pernambuco

Alerta sobre a segurança das crianças é reacendido após série de tragédias em Pernambuco (Sandy James/DP)

O ano de 2025 tem sido marcado por uma sucessão de casos de violência envolvendo crianças em Pernambuco. Em menos de dez meses, cinco crimes ocorridos no estado resultaram na morte de vítimas com idades entre 2 e 13 anos. Todos os episódios foram registrados e acompanhados pelo Diario de Pernambuco.



Arthur Ramos Nascimento (2 anos) – Tabira

No dia 16 de fevereiro de 2025, o menino Arthur foi encontrado morto no bairro João Cordeiro, município de Tabira, no Sertão do Estado. Uma vizinha percebeu que a criança não tinha se levantado ainda e, ao entrar na residência onde ele estava, localizou o corpo com várias marcas de cortes no corpo. As investigações apontaram agressões físicas reiteradas, maus-tratos, privação de cuidados essenciais e até violência sexual. A vítima estava sob os cuidados de um casal, Giselda da Silva Andrade (30 anos) e Antônio Lopes Severo (42 anos) - que tinham fugido do local, mas foram localizados pela Polícia em Carnaíba.

Ao chegarem à delegacia de Tabira, Antônio foi arrancado da viatura por populares revoltados, espancado e morreu no hospital posteriormente. Giselda foi indiciada por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura. A mãe da criança, Giovana Ramos (20 anos), que tinha deixado a criança sob os cuidados do casal para trabalhar em outro estado, foi denunciada por abandono de incapaz com resultado morte, conforme o Ministério Público de Pernambuco.

Ingrid Vitória (13 anos) - Santa Maria da Boa Vista



Ingrid Vitória, adolescente de apenas 13 anos, foi vítima de um sequestro em 25 de março de 2025, enquanto retornava de viagem da Bahia com a mãe, o irmão de 3 anos e um “conhecido da família”, o motorista identificado como Jocelmo Caldas da Silva. Ao trafegarem pela zona rural de Santa Maria da Boa Vista (no povoado de Caraíbas, Sertão de Pernambuco), Jocelmo mudou o itinerário e, em determinado trecho, acabou deixando a mãe e o irmão no local, fugindo com Ingrid. Uma carta foi encontrada entre os pertences do suspeito, onde ele manifestava uma verdadeira obsessão pela menina.

As forças de segurança de Pernambuco mobilizaram uma operação de grande escala para fazer buscas na área e tentar encontrar a garota. Drones com câmeras térmicas, helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), cães farejadores, patrulhamento intensificado por via terrestre e aéreo foram usados em uma extensa área de difícil acesso.

Após quatro dias de buscas ininterruptas, já em 29 de março, o corpo de Ingrid foi localizado próximo à pista do distrito de Caraíbas. A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que Jocelmo Caldas da Silva foi localizado no mesmo local e reagido à abordagem policial. O homem foi baleado e acabou morrendo.

Alícia?Valentina (11 anos) – Belém do São Francisco

Em 7 de setembro de 2025 a aluna Alícia faleceu após ser espancada dentro da escola municipal “Tia Zita”, no município de Belém do São?Francisco (segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Belém do São Francisco) no Sertão de Pernambuco. O inquérito concluiu que imagens de câmeras de segurança, laudos médicos e depoimentos de testemunhas confirmaram a agressão, antes classificada como lesão corporal, depois evoluindo para lesão corporal seguida de morte. Foi preso um adolescente suspeito de envolvimento, localizado próximo ao distrito de Nazaré, zona rural de Floresta, aproximadamente 46 km de Belém do São Francisco.

Yasmin Pereira da Silva (7 anos) – Carnaíba

Em 5 de outubro, Yasmin, então com 7 anos, desapareceu à noite no distrito de Ibitiranga, zona rural de Carnaíba, Sertão do Pajeú. Ela foi vista pela última vez usando o fardamento escolar, em um evento de som automotivo por volta das 20h30, e flagrada por câmeras de segurança conversando com um menino em frente a uma residência.

Na manhã seguinte seu corpo foi encontrado em uma área de matagal próxima à casa em que morava. Quatro pessoas (três adolescentes e um homem) foram identificadas como suspeitos. A SDS informou, via nota, que o 23º Batalhão da PM localizou o corpo e encaminhou os suspeitos à Delegacia de Carnaíba.

Esther Izabelle (4 anos) – São Lourenço da Mata

Na última segunda-feira (20), a menina Esther Izabelle, de 4 anos, desapareceu enquanto brincava com o irmão de 7 anos no bairro do Pixete, município de São Lourenço da Mata, Grande Recife. Nesta terça-feira (21), o corpo da criança foi encontrado dentro de uma cacimba de 3,7 metros de profundidade, na própria localidade, juntamente com alguns objetos e preservativos. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), trata o caso como homicídio e instaurou investigação.

A equipe de reportagem procurou a Secretaria de Defesa Social (SDS) para obter posicionamento sobre as medidas de prevenção e investigação de todos os casos, mas, até o fechamento desta matéria, não houve resposta.



