Caso Ester: polícia leva dois homens para Delegacia de São Lourenço e população causa tumulto

Pelo menos uma viatura foi depredada em frente à Delegacia de São Lourenço (SANDY JAMES/DP FOTO)

O inquilino e o proprietário da casa onde a menina Ester, de 4 anos, foi encontrada morta, nesta terça-feira (21), foram levados para prestar esclarecimentos na Delegacia de São Lourenço da Mata, no Grande Recife.



Com pedaços de madeira e gritos de "bota para fora", a população lotou a área em frente à unidade policial e pelo menos uma viatura foi danificada. Por causa do tumulto, a polícia decidiu ouvir os dois homens no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Criança foi achada morta em cacimba

A criança, cujo desaparecimento tinha sido denunciado na segunda (20) pela família, foi encontrada morta em uma cacimba construída na área da frente de uma casa, na comunidade Ettore Labanca, no bairro Pixete. A residência fica a cerca de três minutos de onde ela morava.

