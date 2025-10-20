"Sobraram um fogão e os meus gatos," diz moradora que teve casa destruída em explosão, em Olinda

Sandra Moura, de 54 anos, voltou nesta segunda(20) para o local da explosão para tentar localizar seus dois gatos após vizinhos relatarem ter visto os animais no início da manhã

Sandra contou o que sobrou na casa dela após o desabamento, em Olinda (Rafael Vieira/DP)

Um dia após a desmoronamento de residências em Olinda, no Grande Recife, que matou duas pessoas e feriu outras 10, alguns moradores voltaram, nesta segunda-feira (20), ao local do sinistro para tentar recuperar alguns pertences e localizar alguns animais de estimação que se perderam após a explosão.

Um desses moradores é Sandra Moura, de 54 anos, que retornou para o local do desmoronamento para tentar localizar seus dois gatos após vizinhos relatarem ter visto os animais no início da manhã.

“Os vizinhos me ligaram por volta das 5 horas da manhã, dizendo que viram os meus dois gatinho. Eu só consegui visualizar um deles e estou no aguardo da Defesa Civil para tentar resgatar os dois. Pedi ajuda para os bombeiros para tentar encontrar os meus animais para que eu possa recomeçar minha vida junto com eles, pois o que sobrou foi um fogão e meus gatos, afirmou Sandra Moura, que morava em uma das casa a cerca de cinco meses.

No momento da explosão, Sandra Moura estava no trabalho quando uma vizinha foi avisá- la da explosão.

“Uma vizinha foi até o meu trabalho tentar me informar a tragédia de uma forma delicada. Ela perguntou se eu havia já agradecido a Deus pelos livramentos e pela vida. Inicialmente, não entendi o porque daquela fala, mas ela me explicou que tinha ocorrido uma explosão”, relembra.

Sandra Moura relatou que ficou desesperada após receber a notícia e foi direto para sua casa, quando se deparou com os escombros das residências.

“Passa um filme na sua mente para saber o desespero da mulher pessoas que estavam na casa. É uma situação muito delicada, mas eu agradeço a Deus pelo livramento e por poder recomeçar”, destacou.

Sandra está na casa de uma amiga que mora próximo ao local da explosão. Ela aguarda o resultado da vistoria da Defesa Civil de Olinda para ver se consegue recuperar algumas roupas que estão no meio dos escombros.

“Eu não sei como será o recomeço, mas só o fato de estar viva já é algo para se comemorar. Os bens matérias eu vou conseguir recuperar com meu trabalho. O importante é a minha vida”, finalizou.

Outro relato da explosão

Outra moradora que presenciou a explosão foi Maria de Fátima Gomes, de 75 anos, que estava em uma das casas no momento da explosão. Ela foi retirada pelo filho, que ainda resgatou um casal do imóvel.

“Eu entrei na casa depois da explosão e nem percebi se tinha fio com energia pelo chão. Como não consegui fazer nada, voltei para minha casa e, por trás dela, botei duas escadas e consegui resgatar minha mãe e um casal”, relembrou Clécio Pessoa, de 56 anos.

No momento da explosão, Clécio Pessoa pensou, inicialmente, que era um acidente de carro, mas como viu muitos moradores correndo, seguiu em direção a casa da mãe para saber o que estava acontecendo.

Atualmente, Maria de Fátima está na casa Clécio, que passou a manhã desta segunda (20) aguardando a Defesa Civil liberar seu acesso ao terreno onde ocorreu a explosão para tentar resgatar alguns pertences da mãe.