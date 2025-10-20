Veja a situação das vítimas da tragédia de Olinda; Explosão deixou 2 mortos e feridos

Casas foram destruídas no domingo (19), em Ouro Preto. Um idoso está em estado muito grave no HR com corpo queimado

Desabamento em Olinda aconteceu neste domingo (19) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

É muito grave o estado de saúde de José de Lima, de 67 anos, um dos feridos na tragédia de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife, no domingo (19).



Ele estava em uma das oito casas que desabaram após uma explosão, que, possivelmente, envolveu um vazamento de gás de cozinha.



Ao todo, 12 pessoas estavam nas residências. Duas morreram e dez ficaram feridas.

José de Lima foi levado para o Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, de helicóptero, Ele teve 85% do corpo queimado.

Morreram na explosão Luzinete Lima, de 69 anos, esposa de José e Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos.

Entre os feridos está Fabiana Soares Ferreira. Ela é dona de casa e esposa de Cláudio. Teve uma fratura na perna e um ferimento na cabeça e recebeu alta ainda no domingo.

Também ficaram feridos Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas, de 12 anos.

A garota foi levada para o Hospital Português, no Recife; teve alta no domingo.

Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas, de 10 anos, seguiu para a UPA de Olinda e, depois, para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

Maria José da Silva Santos, 78 anos, foi evada para a UPA de Olinda; teve alta no domingo.



Além do Samu, nove viaturas do Corpo de Bombeiros e 33 agentes atuaram na ocorrência. Vizinhos também ajudaram no resgate das primeiras vítimas.

A prefeitura de Olinda decretou luto oficial de três dias e disse que nova vistoria deve ser realizada na área na manhã desta segunda (20).

Peritos trabalham na área atingida para esclarecer, de fato, as causas dessa tragédia. Três casas que ficaram de pé acabaram sendo interditadas.

