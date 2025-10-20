Flanelinhas são alvo de operação da PM em Boa Viagem e no Centro do Recife

As equipes concentraram as fiscalizações nas manhãs de sábado e domingo, principalmente no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital

Operação "Vaga Livre" impede atuação de flanelinhas em Boa Viagem e no Centro do Recife (Divulgação/PM)

Durante o último fim de semana, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), em conjunto com a Secretaria de Controle Urbano (Secon), realizou a Operação Impacto Integrado Vaga Livre, com o objetivo de coibir práticas abusivas de “flanelinhas” em áreas movimentadas do Recife. A ação, que envolveu policiais do 16º e 19º Batalhões, buscou garantir aos motoristas o direito de estacionar em vias públicas sem constrangimentos ou cobranças irregulares.



As equipes concentraram as fiscalizações nas manhãs de sábado e domingo, principalmente no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital. De acordo com a PM, muitos “flanelinhas” utilizavam cones, caixas e outros objetos para reservar vagas, prática que configura uso indevido do espaço público. Durante os dois dias de operação, 55 pessoas foram abordadas e diversos materiais apreendidos, entre eles, 31 cones flexíveis, um cone balizador de um metro, quatro cones barris sinalizadores, quatro cavaletes de ferro, dois de madeira e um gradil metálico.



No turno da tarde, as ações se estenderam para o Centro do Recife, sob coordenação do 16º Batalhão. Os policiais atuaram em pontos estratégicos, como a Rua da Aurora, o bairro de Santo Amaro e vias do Recife Antigo. Nessa etapa, não houve apreensões nem encaminhamento de pessoas à delegacia, apenas orientações sobre a irregularidade das práticas de reserva de vagas e cobrança indevida.



Segundo a PM, a Operação Vaga Livre integra um conjunto de ações permanentes de fiscalização e ordenamento urbano, voltadas a garantir o uso correto das vias públicas e a segurança de motoristas e pedestres. A iniciativa também visa reduzir conflitos no trânsito e coibir práticas ilícitas que comprometem o bem-estar da população.



“Nosso objetivo é garantir que o espaço público seja utilizado de forma regular e segura, sem constrangimentos para quem precisa estacionar”, informou a corporação por meio de nota.