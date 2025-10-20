PRF inicia perícia para identificar causas de acidente de ônibus com 17 mortos em Pernambuco

De acordo com a PRF, a perícia conta com policiais especializados de Pernambuco e de Sergipe, que possuem formação específica em perícia administrativa

PRF inicia perícia técnica para esclarecer causas de acidente que deixou vítimas em Saloá (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, no último domingo (19), uma perícia técnica administrativa para contribuir com o esclarecimento das causas do acidente de ônibus ocorrido na sexta-feira (17), na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco. A tragédia deixou 17 mortos.

"A ação busca identificar elementos, evidências e documentos que possam esclarecer a dinâmica da colisão que resultou em vítimas e grande comoção na região", explicou a PRF, em nota.

De acordo com a PRF, a perícia conta com policiais especializados de Pernambuco e de Sergipe, que possuem formação específica em perícia administrativa.

O trabalho de campo é realizado com o auxílio de tecnologias avançadas, incluindo drones e um scanner de alta precisão, capaz de mapear e reconstruir digitalmente o cenário do acidente. Esses mesmos equipamentos já foram utilizados em análises de outros sinistros complexos, como o que ocorreu em dezembro de 2024, em Teófilo Otoni, Minas Gerais.

O levantamento técnico permitirá a produção de um parecer detalhado sobre a dinâmica do acidente e suas possíveis causas. A previsão é de que o relatório final seja concluído em até 30 dias.

O documento será encaminhado à Polícia Científica de Pernambuco, responsável pela investigação criminal do caso, e também servirá como subsídio para o aprimoramento de políticas públicas voltadas à prevenção de sinistros nas rodovias federais.



Em nota oficial, a PRF manifestou profundo pesar pelas vidas perdidas no acidente e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

